Клуб Дягилевского фестиваля объявил программу

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Площадкой клуба XII Международного Дягилевского фестиваля, который пройдет в Перми с 14 по 24 июня, станет мотовозоремонтный завод имени А.А. Шпагина. В программе фестивального клуба 182 события, вход на большинство из них будет свободным.

Территория цеха №4 завода имени Шпагина будет отдана традиционной клубной программе, тесно связанной с основной программой фестиваля. Клуб станет местом проведения творческих встреч с участниками, обсуждений, лекций.

Среди участников программы критик, шеф-редактор раздела «Театр» COLTA.RU Дмитрий Ренанский, руководитель хора ByzantiAeterna и пианист Алексей Гориболь. В расписании Фестивального клуба дискуссия и лекция, посвященные опере Моцарта «Идоменей», трансляции концертов основной программы фестивая, кинопоказы, мастер-классы фотошколы Laboratory, лекция о творчестве Эдисона Денисова и другие события.

Здание заводоуправления станет основной площадкой детской и образовательной программ, а самый большой и светлый цех «Литер "А"» — местом проведения утренней йоги, танцевальных мастер-классов по линди-хопу, аргентинскому танго, фламенко, пластике и концерта молодых пермских групп, а также международной выставки проект «Кода» (куратор — Александр Новиков) с работами 40 художников из разных стран мира.

Кроме того, на территории завода ежедневно будут проводиться экскурсии, состоится перформанс «Цирк в картоне» Лауры Хасаншиной. Продолжая экологические инициативы прошлых лет, координаторы клуба организуют раздельный сбор мусора на территории завода, а в первые дни фестиваля организуют дискуссии на тему осознанного потребления.

Ежедневно в клубе будут работать сувенирный киоск и стойка информации, где можно будет получить консультации о событиях программы, мероприятиях и площадках Дягилевского фестиваля.

Полностью программа Фестивального клуба приводится на сайте Дягилевсого фестиваля.





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