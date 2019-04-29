В Москве состоится первомайская «Монстрация»

© «Монстрация»

1 мая в Москве пройдет ежегодное шествие «Монстрация». В этом году «Монстрация» будет частью «Левого марша», согласованного шествия левых общественно-политических объединений.

«Монстрация» — массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами, которые участники используют как основное средство коммуникации со зрителями и друг с другом, как средство самовыражения и как художественную технику. Первая «Монстрация» в Новосибирске состоялась в 2004 году. В 2019 году «Монстрация» пройдет как минимум в тридцати городах России.

«Мы проводим "Монстрацию" в Москве уже второй раз и второй раз идём вместе с "Левым маршем". Это символично — когда-то участники новосибирских "Монстраций" присоединялись к колонне первомайской демонстрации КПРФ, а теперь и мы присоединяемся к "Левому маршу"», — говорит организатор московской акции Леонид Юлдашев.

Сбор участников «Монстрации» назначен на 13:00, желающих принять участие в акции ждут с плакатами на перекрестке улиц Дружинниковской и Заморенова (ст. м. «Краснопресненская» и «Баррикадная»). Организаторы отмечают, что что полиция Москвы «очень нервно реагирует на любые экстремистские объекты и предметы радужной раскраски».

Информация о московской «Монстрации» публикуется на ее страницах в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».





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