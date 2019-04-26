Ансамбль 4'33" отпраздует юбилей концертами в Москве и Петербурге

В мае в Москве и Петербурге состоятся концерты ансамбля 4'33", которому в этом году исполняется 25 лет.

Расписание концертов:

«В далеком 1994 году группа молодых музыкантов создала ансамбль, который стал для интеллектуальной молодежи не только символом современной российской киномузыки, но и окном в мир современной академической музыки. Сегодня 4'33" — коллектив, который одинаково гармонично воспринимается и аудиторией филармонических залов (свидетельство тому — переполненный Большой зал консерватории), и завсегдатаями ночных клубов, и публикой крупнейших российских и европейских фестивалей», — сообщают организаторы юбилейных концертов.

«За 25 лет, — пишут они, — Алексей Айги занял свое особенное место в музыкальном ландшафте России и стал признанным авторитетом в российской и европейской киноиндустрии: фильмы с саундтреками Алексея (а почти все они были записаны с участием ансамбля 4'33") получили все существующие российские кинопремии: "Ника", "Золотой орел", "Белый слон" (премия Гильдии кинокритиков), премии фестиваля "Кинотавр" и др. Картина "Я не ваш негр" с саундтреком ансамбля была номинирована на «Оскар» и стала обладателем престижнейших премий Британской киноакадемии ВАFТА и главной кинематографической премии Франции "Сезар"».

В юбилейном сезоне в творческих планах ансамбля 4'33" не только активная концертная деятельность, но и запись альбома, работа над новыми саундтреками в России и Франции.





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