Ансамбль 4'33" отпраздует юбилей концертами в Москве и Петербурге© Московский международный дом музыки
В мае в Москве и Петербурге состоятся концерты ансамбля 4'33", которому в этом году исполняется 25 лет.
Расписание концертов:
- 4 мая — клуб «16 тонн» (Москва)
- 27 мая — Московский международный дом музыки (Москва)
- 31 мая — студия «ЛенДок» (Петербург)
«В далеком 1994 году группа молодых музыкантов создала ансамбль, который стал для интеллектуальной молодежи не только символом современной российской киномузыки, но и окном в мир современной академической музыки. Сегодня 4'33" — коллектив, который одинаково гармонично воспринимается и аудиторией филармонических залов (свидетельство тому — переполненный Большой зал консерватории), и завсегдатаями ночных клубов, и публикой крупнейших российских и европейских фестивалей», — сообщают организаторы юбилейных концертов.
«За 25 лет, — пишут они, — Алексей Айги занял свое особенное место в музыкальном ландшафте России и стал признанным авторитетом в российской и европейской киноиндустрии: фильмы с саундтреками Алексея (а почти все они были записаны с участием ансамбля 4'33") получили все существующие российские кинопремии: "Ника", "Золотой орел", "Белый слон" (премия Гильдии кинокритиков), премии фестиваля "Кинотавр" и др. Картина "Я не ваш негр" с саундтреком ансамбля была номинирована на «Оскар» и стала обладателем престижнейших премий Британской киноакадемии ВАFТА и главной кинематографической премии Франции "Сезар"».
В юбилейном сезоне в творческих планах ансамбля 4'33" не только активная концертная деятельность, но и запись альбома, работа над новыми саундтреками в России и Франции.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
17:51Ансамбль 4'33" отпраздует юбилей концертами в Москве и Петербурге
16:12Выходит альбом с неизданными записями Принса
15:24Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» проводит литературный конкурс
14:06Объявлены участники основного проекта Уральской индустриальной биеннале
13:47Бразильцы Azymuth впервые выступят в России
10:43Выставка Евгения Фикса откроется на «Фабрике»
Вчера
17:41Therr Maitz споют на московской крышеВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить