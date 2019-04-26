Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» проводит литературный конкурс

Сегодня, 26 апреля, Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» начинает прием заявок на участие в литературном конкурсе «Со-творчество» на лучшие стихотворение, рассказ или эссе, написанные людьми с одновременным нарушением слуха и зрения.

Заявки до 30 июня принимаются по адресу v.korkunov@so-edinenie.org.

Литературный конкурс «Со-творчество» проводится в номинациях «Поэзия», «Проза», «Эссе/публицистика» и «Произведения о слепоглухих/слепоглухоте».

В конкурсе могут участвовать любые самодеятельные и профессиональные авторы с одновременным нарушением слуха и зрения. Участники конкурса должны находиться (пройти перепись) в базе Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Пройти перепись можно на сайте слепоглухие.рф или по телефону 8 800 3335000.

Исключение составляет номинация «Произведения о слепоглухих/слепоглухоте», в которой могут принимать участие все желающие.

Некоторые работы будут размещены в социальных сетях Фонда «Со-единение» и отрецензированы членами жюри, лучшие тексты войдут в сборник, который выйдет по итогам конкурса. Авторы, попавшие в шорт-лист, будут награждены памятными дипломами, а победители в каждой из номинаций — подарками. Гран-при конкурса — выпуск авторского сборника.

Шорт-лист конкурса будет сформирован к 31 июля, победителей объявят 30 августа, церемония награждения состоится 15 октября.

Жюри конкурса:

Дмитрий Поликанов (председатель жюри) — президент Фонда «Со-единение», член Совета при правительстве по попечительству в социальной сфере, кандидат политических наук;

(председатель жюри) — президент Фонда «Со-единение», член Совета при правительстве по попечительству в социальной сфере, кандидат политических наук; Александр Суворов — слепоглухой поэт, профессор, доктор психологических наук;

— слепоглухой поэт, профессор, доктор психологических наук; Наталья Соколова — директор по коммуникациям Фонда «Со-единение»;

— директор по коммуникациям Фонда «Со-единение»; Владимир Коркунов — журналист, литературный критик. кандидат филологических наук;

— журналист, литературный критик. кандидат филологических наук; Ирина Котова — поэт, хирург, доктор медицинских наук, лауреат Малой премии «Московский счет»;

— поэт, хирург, доктор медицинских наук, лауреат Малой премии «Московский счет»; Борис Кутенков — поэт, критик, редактор отдела критики и публицистики портал а Textura.



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