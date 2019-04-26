Умерла Элина Быстрицкая

Сегодня, 26 апреля, в Москве в возрасте 91 года умерла актриса театра и кино Элина Быстрицкая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра.

Элина Авраамовна Быстрицкая родилась в 1928 году в Киеве, в годы Второй мировой войны работала санитаркой в госпитале, в 1947 году окончила медицинский техникум в Нежине, в 1953 году — Киевский театральный институт имени И.К. Карпенко-Карого.

В 1953–1956 годах была актрисой Вильнюсского русского драматического театра, в 1956–1958 годах — Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, затем поступила в труппу Государственного академического Малого театра, на сцене которого с 1959 по 2007 годы сыграла в тридцати спектаклях.

С 1950 года снималась в кино, среди фильмов с участием актрисы «Неоконченная повесть» (1955) Фридриха Эрмлера, «Тихий Дон» (1957–1958) Сергея Герасимова, «Добровольцы» (1958), Юрия Егорова, «Все остается людям» (1963) Георгия Натансона.

Лауреат многих государственных и профессиональных наград, народная артистка СССР (1978).

P.S. Прощание с Элиной Быстрицкой пройдет в Малом театре 29 апреля, передает «Интерфакс».





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