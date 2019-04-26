Выставка Евгения Фикса откроется на «Фабрике»

Евгений Фикс. Идишский космос. Нью-Йорк, 2018. © Игорь Ходзинский

С 17 мая по 23 июня в зале «Артхаус» Центра творческих индустрий «Фабрика» в Москве пройдет выставка нью-йоркского художника Евгения Фикса «Идишский космос».

На выставке будут показаны авторские принты, бумажные скульптуры, видео и архивные материалы.

В проекте «Идишский космос» Евгений Фикс предлагает альтернативный взгляд на советскую историю через призму покорения космоса в СССР и создает футуристический нарратив, совмещающий идеи научно-технического прогресса и идишской культуры с переосмыслением фигуры советского еврея-отказника и его борьбы за право эмиграции.

В России «Идишский космос» будет представлен впервые (до этого выставка была показана в США и во Франции) и в более полном, расширенном виде. Помимо трех историй, связанных с еврейским космосом — о создателе траекторий космических полетов Ари Штернфельде, писателях-панархистах братьях Гординых, один из которых, Вольф, разработал универсальный межпланетный язык «АО», и первом космонавте еврейского происхождения Борисе Волынове, — он затронет историю антисемитизма в СССР, связь еврейского и диссидентского движений и попытки сохранить еврейскую и идишскую культуру, невзирая на преследования.

Кроме того, художник представит редкие архивные материалы и новую видеоработу, основанную на беседе с дочерью ученого Ари Штернфельда, одного из основоположников советской космической программы.

«Скрещивая правду с вымыслом, проект рассказывает историю советского космоса с позиции советского еврейского опыта, в котором космос становился метафорой недостижимой обетованной земли и изгнания, — говорит куратор выставки, соосновательница Творческого объединения кураторов ТОК (Петербург) Мария Вейц. — В современном мире темы скитания, вынужденного отъезда по политическим или экономическим причинам снова становятся актуальны и близки многим, независимо от их этнической принадлежности».

Евгений Фикс — междицсиплинарный концептуальный художник. Родился в Москве в 1972 году, с 1994 года живет и работает в Нью-Йорке. В фокусе его интересов советская и постсоветская эпоха и ее восприятие на Западе, а также параллели между советской и американской историей.

Работы Евгения Фикса выставлялись на международных персональных и групповых выставках на различных площадках, среди которых Музей современного искусства в Нью-Йорке, Художественный музей Филадельфии, Московский музей современного искусства, Музей коллекции Берардо, Еврейский музей и центр толерантности в Москве, художник принимал участие в Московской биеннале современного искусства, Сиднейской биеннале, Биеннале современного искусства в Салониках.

Выставка организована совместно ЦТИ «Фабрика» и Творческим объединением кураторов ТОК и проводится при поддержке Trust For Mutual Understanding, Asylum Arts и Congress for Jewish Culture





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