 
17:41 25 апреля 2019Новости
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Therr Maitz споют на московской крыше

News_detailed_picture© Therr Maitz / Facebook

Петербургский фестиваль Roof Fest объявил первых участников концертов в Москве – Therr Maitz, IOWA, KREC, «Фрукты», Ах Астахова и «Танцы минус».

Концерты фестиваля пройдут на крышах Болотной и Крымской набережных, парка «Музеон» и Пречистенки.

Раписание:

  • 5 июня KREC
  • 13 июня – «Танцы минус»
  • 3 июля — «Фрукты»
  • 24 июля — Ах Астахова
  • 26 июля IOWA

Имена остальных участников фестиваля в Москве будут объявлены дополнительно.

Фестиваль Roof Fest (в прошлом Roof Music Fest) существует с 2012 года. По словам организатора Roof Fest Вeроники Петровской, в этом году у фестиваля появится благотворительная составляющая: средства от продажи части билетов пойдут на поддержку молодых музыкантов.

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