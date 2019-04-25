Therr Maitz споют на московской крыше

© Therr Maitz / Facebook

Петербургский фестиваль Roof Fest объявил первых участников концертов в Москве – Therr Maitz, IOWA, KREC, «Фрукты», Ах Астахова и «Танцы минус».

Концерты фестиваля пройдут на крышах Болотной и Крымской набережных, парка «Музеон» и Пречистенки.

Раписание:

5 июня — KREC

KREC 13 июня – «Танцы минус»

– «Танцы минус» 3 июля — «Фрукты»

— «Фрукты» 24 июля — Ах Астахова

— Ах Астахова 26 июля — IOWA

Имена остальных участников фестиваля в Москве будут объявлены дополнительно.

Фестиваль Roof Fest (в прошлом Roof Music Fest) существует с 2012 года. По словам организатора Roof Fest Вeроники Петровской, в этом году у фестиваля появится благотворительная составляющая: средства от продажи части билетов пойдут на поддержку молодых музыкантов.





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