Therr Maitz споют на московской крыше© Therr Maitz / Facebook
Петербургский фестиваль Roof Fest объявил первых участников концертов в Москве – Therr Maitz, IOWA, KREC, «Фрукты», Ах Астахова и «Танцы минус».
Концерты фестиваля пройдут на крышах Болотной и Крымской набережных, парка «Музеон» и Пречистенки.
Раписание:
- 5 июня — KREC
- 13 июня – «Танцы минус»
- 3 июля — «Фрукты»
- 24 июля — Ах Астахова
- 26 июля — IOWA
Имена остальных участников фестиваля в Москве будут объявлены дополнительно.
Фестиваль Roof Fest (в прошлом Roof Music Fest) существует с 2012 года. По словам организатора Roof Fest Вeроники Петровской, в этом году у фестиваля появится благотворительная составляющая: средства от продажи части билетов пойдут на поддержку молодых музыкантов.
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