В Москве пройдет благотворительный фестиваль «Природа творчества»© Природа творчества / Facebook
18 и 19 мая московский парк «Красная Пресня» станет площадкой первого международного благотворительного фестиваля-форума «Природа творчества», который организует Культурный центр «КЛУБ АРТ’ЭРИА».
В программе фестиваля «Природа творчества» двенадцать часов живых концертов, в которых примут участие известные российские рок и фолк музыканты. Среди хедлайнеров Сергей Старостин, Псой Короленко, Роман Суслов («Вежливый отказ»), Николай Рубанов («АукцЫон»), блюзовый музыкант Владимир Кожекин, а также конголезский исполнитель Андрэ Пеленда.
Одновременно в парке будет открыта выставка, посвященная храму Святителя Николая Чудотворца на Трех горах, в крипте которого находится клуб «АРТ’ЭРИА». Также на фестивале пройдут мастер-классы по мозаике, народным танцам, пластической импровизации, лекции и встречи с деятелями искусства.
«Главная идея фестиваля-форума — это встреча и обмен опытом лидеров разных художественных направлений и жанров, — сообщают организаторы. — Проект станет новым типом городского праздника, где найдется возможность для духовного и интеллектуального общения. Фестиваль также развивает новый тип созидательной благотворительности».
«Природа творчества» организуется за счет художественных произведений, пожертвованных художниками круга галереи «АРТ’ЭРИА». Меценаты-зрители, поддерживая фестиваль, выбирают себе на память одну из картин. Многие музыканты за выступление возьмут вознаграждение картинами и рисунками.
Вход на все события фестиваля «Природа творчества» бесплатный.
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