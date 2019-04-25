В Москве пройдет благотворительный фестиваль «Природа творчества»

© Природа творчества / Facebook

18 и 19 мая московский парк «Красная Пресня» станет площадкой первого международного благотворительного фестиваля-форума «Природа творчества», который организует Культурный центр «КЛУБ АРТ’ЭРИА».

В программе фестиваля «Природа творчества» двенадцать часов живых концертов, в которых примут участие известные российские рок и фолк музыканты. Среди хедлайнеров Сергей Старостин, Псой Короленко, Роман Суслов («Вежливый отказ»), Николай Рубанов («АукцЫон»), блюзовый музыкант Владимир Кожекин, а также конголезский исполнитель Андрэ Пеленда.

Одновременно в парке будет открыта выставка, посвященная храму Святителя Николая Чудотворца на Трех горах, в крипте которого находится клуб «АРТ’ЭРИА». Также на фестивале пройдут мастер-классы по мозаике, народным танцам, пластической импровизации, лекции и встречи с деятелями искусства.

«Главная идея фестиваля-форума — это встреча и обмен опытом лидеров разных художественных направлений и жанров, — сообщают организаторы. — Проект станет новым типом городского праздника, где найдется возможность для духовного и интеллектуального общения. Фестиваль также развивает новый тип созидательной благотворительности».

«Природа творчества» организуется за счет художественных произведений, пожертвованных художниками круга галереи «АРТ’ЭРИА». Меценаты-зрители, поддерживая фестиваль, выбирают себе на память одну из картин. Многие музыканты за выступление возьмут вознаграждение картинами и рисунками.

Вход на все события фестиваля «Природа творчества» бесплатный.





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