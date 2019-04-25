Столетие Галины Уствольской отметят в Петербурге© Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова
С 16 по 19 мая в Петербурге пройдет мини-фестиваль к столетию композитора Галины Уствольской (1919-2006).
В расписании фестиваля три концерта и научно-практическая конференция:
16 мая — концерт «В мире Галины Уствольской» в Доме композиторов
Программа: 12 прелюдий, Соната, Соната №5, Композиция №1.
Исполнители: Олег Малов, Мария Шалгина, Диляра Газиева, Михаил Орлов.
18 мая — всероссийская научно-практическая конференция к столетию Галины Уствольской в Петербургской консерватории
На конференции предполагается обсудить различные аспекты музыкального мира Галины Уствольской и формы влияния ее стиля на композиторов последующих поколений.
18 мая — первый концерт к столетию Галины Уствольской в Мариинском-2
Программа: Трио, Большой дуэт, Дуэт.
Исполнители: МолОт-ансамбль.
19 мая — второй концерт к столетию Галины Уствольской в Мариинском-2
Программа: 6 сонат.
Исполнители: Юрий Кокко, Алексей Глазков, Илья Домнинс.
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