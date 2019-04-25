 
14:37 25 апреля 2019Новости
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Столетие Галины Уствольской отметят в Петербурге

News_detailed_picture© Санкт-­Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского­-Корсакова

С 16 по 19 мая в Петербурге пройдет мини-фестиваль к столетию композитора Галины Уствольской (1919-2006).

В расписании фестиваля три концерта и научно-практическая конференция:

  • 16 мая — концерт «В мире Галины Уствольской» в Доме композиторов
    Программа: 12 прелюдий, Соната, Соната №5, Композиция №1.
    Исполнители: Олег Малов, Мария Шалгина, Диляра Газиева, Михаил Орлов.

  • 18 маявсероссийская научно-практическая конференция к столетию Галины Уствольской в Петербургской консерватории
    На конференции предполагается обсудить различные аспекты музыкального мира Галины Уствольской и формы влияния ее стиля на композиторов последующих поколений.

  • 18 мая — первый концерт к столетию Галины Уствольской в Мариинском-2
    Программа: Трио, Большой дуэт, Дуэт.
    Исполнители: МолОт-ансамбль.

  • 19 мая — второй концерт к столетию Галины Уствольской в Мариинском-2
    Программа: 6 сонат.
    Исполнители: Юрий Кокко, Алексей Глазков, Илья Домнинс.

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