Столетие Галины Уствольской отметят в Петербурге

С 16 по 19 мая в Петербурге пройдет мини-фестиваль к столетию композитора Галины Уствольской (1919-2006).

В расписании фестиваля три концерта и научно-практическая конференция:

16 мая — концерт «В мире Галины Уствольской» в Доме композиторов

Программа: 12 прелюдий, Соната, Соната №5, Композиция №1.

Исполнители: Олег Малов, Мария Шалгина, Диляра Газиева, Михаил Орлов.

18 мая — всероссийская научно-практическая конференция к столетию Галины Уствольской в Петербургской консерватории

На конференции предполагается обсудить различные аспекты музыкального мира Галины Уствольской и формы влияния ее стиля на композиторов последующих поколений.

18 мая — первый концерт к столетию Галины Уствольской в Мариинском-2

Программа: Трио, Большой дуэт, Дуэт.

Исполнители: МолОт-ансамбль.

19 мая — второй концерт к столетию Галины Уствольской в Мариинском-2

Программа: 6 сонат.

Исполнители: Юрий Кокко, Алексей Глазков, Илья Домнинс.





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