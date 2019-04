Объявлен шорт-лист литературной премии Пушкинского дома

© Pushkin House

Сегодня, 25 апреля, в пресс-центре информационного агентства Regnum в Москве объявлен короткий список премии Puskin House Russian Book Prize 2019, которую независимый центр русской культуры в Лондоне Пушкинский дом ежегодно присуждает за лучшую книгу о России на английском языке в жанре нон-фикшн.

В этом году в конкурсе на соискание премии участвовали более ста книг по истории, политике и культуре России. В шорт-лист отбораны шесть книг авторов из Великобритании, США и Германии, опубликованных с 1 января по 31 декабря 2018 года:

Тейлор Даунинг — «1983-й. Мир на грани» (1983: The World at the Brink, издательство Little, Brown)

Имея доступ к сотням необычайно новых документов, только что выпущенных в США, Тейлор Даунинг впервые может рассказать захватывающую, но правдивую историю о том, как мир оказался на грани ядерной войны в 1983 году.

Марк Галеотти — «Воры. Русская супермафия» (The Vory. Russia's Super Mafia, издательство Yale University Press)

Книга британского политолога, специалиста по международной преступности и российским спецслужбам Марка Галеотти — захватывающее путешествие по истории воровского мира России.

Элеонора Гильбурд — «Увидеть Париж и умереть: Советские судьбы западной культуры» (To See Paris and Die. The Soviet Lives of Western Culture, издательство Belknap Press at Harvard University Press

История перевода и присвоения, культурной дипломатии и эмоций. Эта история начинается в 50-х годах, когда культурный обмен с капиталистическими странами существенно изменился. Отныне, пусть строго дозированные, подвергавшиеся цензуре, западные тексты становились приемлемым и привычным, — а в конце концов и незаметным, обыденным, — явлением советской жизни. Закрытые территориальные границы расширяли границы жанровые: художественные альбомы, мемуары, или афиши кинофильмов становились травелогами, а травелоги — вариантом переводов.

Бен Макинтайр — «Шпион и предатель: великая шпионская история холодной войны» (The Spy and the Traitor. The Greatest Espionage Story of the Cold War, издательство Viking)

Захватывающая история холодной войны, написанная одним из крупнейших британских историков. Бен Макинтайр рассказывает о шпионаже, предательстве и отваге, которые навсегда изменили ход холодной войны.

Екатерина Петровская — «Кажется, Эстер» (Maybe Esther, издательство 4th Estate)

Семейная история Кати Петровской неразрывно связана с историей Европы ХХ века. Двоюродный дед застрелил немецкого дипломата в Москве в 1932 году и был приговорён к смертной казни. Дедушка, живший на Украине, исчез во время Второй мировой войны и появился лишь сорок лет спустя. Прабабушка, которую звали (а может быть и нет) Эстер — слишком старая и слабая, чтобы покинуть Киев, — была убита нацистами возле своего дома.