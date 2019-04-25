В Перми пройдет выставка «Возвращение домой»

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С 7 мая в Пермской государственной художественной галерее в рамках российско-немецкого мемориального проекта «Мост памяти» откроется выставка «Возвращение домой», посвященная семьям погибших в лагерях Нижней Саксонии советских военнопленных из Пермского края.

«Мост памяти» — двухгодичный совместный проект Гёте-Института в Москве, организации «Бессмертный полк. Пермь», которая помогает потомкам узнать о судьбах родственников-участников войны, и историка Карла-Хайнца Циссова из Нижней Саксонии, в прошлом — заместителя руководителя Музея под открытым небом в Клоппенбурге.

На основании официальных и семейных документов участники проекта «Мост памяти» создали интернет-архив, который рассказывает о судьбах военнопленных и принудительных рабочих на примере Пермского края и Нижней Саксонии.

Первым событием проекта станет открытие в Перми выставки «Возвращение домой». На ней можно будет увидеть копии архивных документов, фотографий из семейных альбомов, музеев и лагерей военнопленных, а также познакомиться с воспоминаниями выживших.

«Выставка пытается связать трагически оборвавшиеся жизни солдат с историями их семей и местами, где они жили до войны, — сообщают организаторы. — Она также показывает, что, несмотря на прошедшие годы, родные помнят своих предков. Теперь уже внуки и правнуки хранят фотографии тех, кого никогда не видели, уже они вспоминают семейные истории о тех, кто не вернулся. Многие семьи ничего не знали о судьбе своих сыновей, отцов, братьев и мужей, ведь они долго числились просто «пропавшими без вести». На выставке мы впервые сможем посмотреть в лицо этим людям, жившим в одну из самых трагических эпох современной истории. Выставка подчеркивает главную идею всего проекта: война разрушает всё, и она никогда не должна повториться».

Выставка «Возвращение домой» в Перми продлится до 23 июня, после этого она будет показана еще в нескольких городах Пермского края.

Проект «Мост памяти» реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Германии





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