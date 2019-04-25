Фильм-победитель Берлинале выйдет в российский прокат

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В кинотеатрах 30 городов России будет показан фильм израильского режиссера Надава Лапида «Синонимы» (Synonyms), получивший главный приз на 69-м Берлинском международном кинофестивале.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора журнала «Искусство кино», кинокритика Антона Долина.

«Я считаю, это блистательная картина, на Берлинском фестивале она стала фаворитом еще до того, как жюри ее выбрала, как раз никто не ждал от жюри такого радикализма, потому что фильм очень нахальный, новаторский и переходящий все границы дозволенного. По этой же причине, я думаю, его купили для российского проката, куда довольно редко выпускают фильм из Израиля», — сказал Долин.

«Я уверен, — добавл он, — что люди, для которых фестивальное, экспериментальное авторское кино - это что-то важное обязательно пойдут смотреть "Синонимы", и таких людей в России, надеюсь, достаточно много».

Автобиографическая драма «Синонимы» создана в копродукции Франции с Германией и Израилем, в главных ролях снялись французские актеры Том Мерсье, Кантен Дольмер и Луиз Шевийот.

На Берлинале фильм Надава Лапида лидировал в рейтинге критиков и помимо «Золотого медведя» был удостоен награды Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI).





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