Юбилейная «Любимовка» продолжает прием заявок

© Фестиваль «Любимовка»

До 30 апреля принимаются заявки на участие в фестивале современной драматургии «Любимовка», которому в этом году исполняется 30 лет.

Подать заявку можно на сайте «Любимовки», там же приводятся подробные технические требования.

Участвовать в фестивале может любой автор в возрасте до 45 лет из любой страны мира, пишущий на русском языке. От одного автора принимается не больше трех пьес, написанных после 2014 года и не участвовавших ранее в отборах «Любимовки». Объем и жанр — любые, за исключением текстов для аудитории дошкольного и младшего школьного возрастов.

Результаты конкурса будут подведены в конце июля. Лучшие пьесы можно будет услышать в начале сентября в формате режиссерских читок.

В этом году фестиваль «Любимовка» пройдет с 31 августа по 7 сентября, основная площадка фестиваля — «Театр.doc». После каждого показа пройдут открытые обсуждения с участием авторов, театральных профессионалов и зрителей.

Фестиваль «Любимовка» был основан в 1989 году, с тех пор он стал главной независимой лабораторией новой драматургии и открытым пространством для обмена опытом — дебютанты могут не только публично представить свой текст, но и услышать мнения признанных драматургов.

В качестве начинающих авторов в разные годы на «Любимовке» представляли свои пьесы Михаил Угаров, Елена Гремина, Иван Вырыпаев, Василий Сигарев, Ксения Драгунская, Максим Курочкин, братья Пресняковы, братья Дурненковы, Юрий Клавдиев, Евгений Гришковец. На фестивале проходили первые показы новых пьес Александра Сеплярского, Надежды Птушкиной, Николая Коляды, Марии Арбатовой и других драматургов, читки «Любимовки» ставили Виктор Рыжаков, Кирилл Серебренников, Владимир Мирзоев, Дмитрий Волкострелов, Семен Александровский, Юрий Муравицкий, Павел Бардин, Талгат Баталов, Юрий Квятковский и другие режиссеры.

В 2018 году на конкурсную часть фестиваля было прислано 646 работ. Из них отбор прошли 38 пьес, которые были представлены в основной, внеконкурсной, клубной и fringe-программе «Любимовки».





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