InLiberty запустит курс «Как быть родителем сегодня?»© InLiberty
В начале лета просветительский проект InLiberty вместе с изданием про образование и воспитание «Мел» и Центром исследований современного детства проведут курс «Как быть родителем сегодня? Свобода, контроль и новые нормы».
Как помочь ребенку выстроить образовательный процесс и какие бывают альтернативы школе? Как найти баланс между свободой ребенка и собственной тревожностью? Есть ли специфика у современных подростков? И что говорят ученые о «новом родительстве»?
Всё это участники курса смогут обсудить вместе с другими родителями и спикерами программы: психолога Александры Бочавер и социолога Ксении Павленко (Центр исследований современного детства ВШЭ), журналистки Надежды Папудогло («Мел»), социолога Марии Озеровой (SREdA) и историка Ильи Венявкина (InLiberty).
За пять занятий они помогут разобраться, как устроены родительские ценности и как выстраивать уважительные и предсказуемые отношения с детьми.
Встречи пройдут с 30 мая по 27 июня на площадке «InLiberty Рассвет». Те, кто пропустит одно и несколько занятий, смогут получить их аудиозапись. Программа и билеты доступны на сайте проекта.
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