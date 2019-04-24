Работы Павла Бенькова и Николая Фешина объединят на выставке в Москве

Николай Фешин. Портрет миссис Фешиной с дочерью. 1925 (фрагмент) © Собрание Вадима Коссински, Москва

5 июня в Музее русского импрессионизма в Москве откроется выставка «Место под солнцем. Беньков/Фешин», на которой впервые за многие годы в одном пространстве будут представлены произведения художников Павла Бенькова (1879-1949) и Николая Фешина (1881-1955).

Павел Беньков и Николай Фешин познакомились в 1901 году в Казанском художественном училище, вместе поехали в Петербург поступать в Академию художеств. Окончив ее, молодые художники вернулись в Казань, преподавали в училище, которое заканчивали, вокруг них сформировались студенческие кружки «беньковцев» и «фешинцев».

«После гражданской войны, пережитых потрясений, болезней, голода и тотальной неустроенности Павел Беньков и Николай Фешин искали свое место под солнцем, где могли бы свободно творить, — отмечает пресс-служба музея. — Фешин эмигрировал в Соединенные Штаты, а Беньков, оставшийся на родине, нашел спасение в Узбекистане. Новая выставка расскажет о том, как сложились судьбы художников после нелегкого выбора: уехать или остаться. Чье решение оказалось верным — зритель должен будет определить сам».

Выставка «Место под солнцем. Беньков/Фешин» в Музее русского импрессионизма продлится до 24 сентября.

В экспозицию войдут работы из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Государственного музея искусства народов Востока, Музея Российской академии художеств (НИМРАХ), Козьмодемьянского культурно-исторического музейного комплекса, а также десяти частных коллекционеров.

К выставке будет выпущен каталог «Место под солнцем. Беньков/Фешин» с обзором творчества художников, научными статьями искусствоведов и историков.





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