Российских библиотекарей приглашают на летнюю школу в Штутгарт© Гёте-Институт
Открыт прием заявок от российских библиотекарей на участие в международной летней школе для молодых специалистов, будущих руководителей библиотек, которая пройдет с 16 по 21 сентября в Высшей школе средств массовой информации в Штутгарте.
Специалисты российских библиотек могут до 31 мая подать заявку в Гёте-Институт на получение стипендии. Формуляр регистрации участника летней школы доступен на сайте Гёте-Института.
Тема летней школы — «Цифровая трансформация», занятия проходят на английском языке.
На семинарах участники школы обсудят роль библиотек как социально активных, инновационных и общедоступных центров.
Основными темами профессиональной дискуссии станут, кроме того, глобальные вызовы и перспективы развития библиотечной работы, а также различные аспекты информационного менеджмента.
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