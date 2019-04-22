Российских библиотекарей приглашают на летнюю школу в Штутгарт

Открыт прием заявок от российских библиотекарей на участие в международной летней школе для молодых специалистов, будущих руководителей библиотек, которая пройдет с 16 по 21 сентября в Высшей школе средств массовой информации в Штутгарте.

Специалисты российских библиотек могут до 31 мая подать заявку в Гёте-Институт на получение стипендии. Формуляр регистрации участника летней школы доступен на сайте Гёте-Института.

Тема летней школы — «Цифровая трансформация», занятия проходят на английском языке.

На семинарах участники школы обсудят роль библиотек как социально активных, инновационных и общедоступных центров.

Основными темами профессиональной дискуссии станут, кроме того, глобальные вызовы и перспективы развития библиотечной работы, а также различные аспекты информационного менеджмента.





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ













