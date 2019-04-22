В Новой Третьяковке пройдет выставка Хаима Сокола

Хаим Сокол. Битва. 2019 © Государственная Третьяковская галерея

25 апреля в Новой Третьяковке откроется выставка Хаима Сокола «В некотором смысле я становлюсь ими, а они мной», посвященная памяти жертв Холокоста и борцов с нацизмом.

В экспозицию войдут 15 произведений: новая серия крупноформатных работ на ткани, а также монументальные инсталляции «Птица» и «Секрет», созданные художником специально для выставки, сообщает сайт Государственной Третьяковской галереи Экспозицию дополнит видеоряд, основанный на серии гуашевой графики.

«Хаим Сокол в своих произведениях исследует вопросы личной и коллективной памяти и механизмы ее передачи. В новом проекте он обращается к более конкретной теме травматической памяти, связанной прежде всего, но не исключительно, с событиями Второй мировой войны и Холокостом. Художник задается вопросами: может ли память жертвы быть универсальной? Как помнить то, что хочется забыть? Что нам делать с этой памятью?», — пишут кураторы выставки, заведующая отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи Ирина Горлова и Полина Могилина (Галерея «Триумф»).

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«Автор обращается к темам отчуждения, изоляции и разрушенных связей в современном мире, — отмечают они. — Работая с архивными материалами и личными документами, он раскрывает эпизоды истории XX века сквозь призму частных судеб».

Выставка Хаима Сокола «В некотором смысле я становлюсь ими, а они мной» в Новой Третьяковке продлится до 16 июня.

Выставка проводится Государственной Третьяковской галереей совместно с галереей «Триумф», Посольством государства Израиль в Российской Федерации и Израильским культурным центром «Натив»





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