МХАТ имени Горького и Росгвардия объявили о сотрудничестве

21 апреля в Московском художественном академическом театре имени М. Горького художественный руководитель театра Эдуард Бояков и статс-секретарь – заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин объявили о заключении соглашения между МХАТом и Росгвардией.

«Суть этого соглашения состоит в том, что руководство МХАТа имени Максима Горького в течение года на безвозмездной основе будет выделять билеты на спектакли театра для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также членов их семей. Верю в то, что наше сотрудничество будет крепнуть и продолжаться долгие годы», — цитирует Сергея Захаркина ТАСС.

В свою очередь, сообщает сайт Росгвардии, Эдуард Бояков отметил, что театр всегда рад видеть в гостях военнослужащих и сотрудников ведомства.

«Мы разработали учебную программу для творческой среды Москвы, наших актеров и сотрудников. И мы рады пригласить в этот процесс и сотрудников Росгвардии», — сказал худрук МХАТа.

«Верю в то, что наше сотрудничество с Московским художественным академическим театром имени Максима Горького будет крепнуть и продолжаться долгие годы», — заявил замдиректора Росгвардии, подчеркнув, что опыт подобного сотрудничества будет использован в округах и территориальных управлениях ведомства по всей стране.





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