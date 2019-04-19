Фильм «Побережья Аньес» покажут в МАММ© МАММ
21 апреля в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) пройдет специальный показ фильма «Побережья Аньес» – автобиографической картины французской кинематографистки и художницы Аньес Варда (1928-2019).
Начало в 19:00, фильм представит кинокритик Андрей Плахов, лично знавший Аньес Варда и друживший с ней.
«Это самая настоящая автобиография, в которой режиссер рассказывает о своих фильмах и жизни, начиная с детства. Аньес Варда безоговорочно верит в простую идею "жизни", но то, что кажется простым, скрывает сложность режиссуры. Возвращаясь на пляжи, которые сыграли важную роль в ее жизни, Аньес Варда открывает новую форму документального автопортрета. Аньес показывает себя на фоне отрывков из собственных фильмов, фотографий и репортажей. Забавный и эмоциональный рассказ о дебюте в качестве театрального фотографа, о новациях кинематографа 50-х годов, о жизни с Жаком Деми, об участии в феминистском движении, о поездках на Кубу, в Китай, в США, о работе независимого продюсера, о семье, о любви к пляжам».
- «Побережья Аньес» (Les plages d'Agnès, Франция, 2008)
Режиссер: Аньес Варда
Авторы сценария: Аньес Варда, Дидье Роже
Операторы: Аньес Варда, Джулия Фабри, Элен Лувар, Арлин Доннелли Нельсон, Ален Сако
В ролях: Аньес Варда, Андре Лубрано, Блэйз Форнье, Винсент Форнье, Андрее Вилар, Стефани Вилар, Кристоф Вилар, Розали Варда, Матье Деми, Кристоф Валло
Показ фильма входит в дополнительную программу к выставке «Три жизни Аньес Варда».
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