Молодые композиторы сочинят оперы на либретто, написанные детьми

© Фото из личного архива Марии Огневой

Лаборатория молодых композиторов и драматургов запускает проект «КоOPERAция – Дети»: молодые, но уже профессионально состоявшиеся композиторы, будут работать с детьми-драматургами над оперными сочинениями для детской аудитории.

Результат их работы — четыре получасовые оперы — будут представлены на Малой сцене Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в декабре 2019 года.

Первый (образовательный) этап детской лаборатории начинается 28 мая. В роли драматургов выступят четверо детей, которые будут отобраны по заявкам на конкурсной основе. Им предстоит работать над либретто будущих опер под руководством драматурга-куратора Марии Огневой, участницы первой лаборатории «КоOPERAция».

Также в рамках лаборатории «КоOPERAция — Дети» состоится премьера оперы «Путешествие голубой стрелы» композитора Игоря Холопова на либретто Марии Огневой и Артема Золотарева, созданной в рамках первой лаборатории «КоOPERAция». Спектакль при участии волонтерского театра МТС в постановке руководители лаборатории Екатерины Василевой будет показан 30 мая на сцене Малого зала Московского концертного зала «Зарядье».

Проект реализуется совместно с компанией МТС при поддержке Департамента культуры города Москвы





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ





