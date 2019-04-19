Молодые композиторы сочинят оперы на либретто, написанные детьми© Фото из личного архива Марии Огневой
Лаборатория молодых композиторов и драматургов запускает проект «КоOPERAция – Дети»: молодые, но уже профессионально состоявшиеся композиторы, будут работать с детьми-драматургами над оперными сочинениями для детской аудитории.
Результат их работы — четыре получасовые оперы — будут представлены на Малой сцене Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в декабре 2019 года.
Первый (образовательный) этап детской лаборатории начинается 28 мая. В роли драматургов выступят четверо детей, которые будут отобраны по заявкам на конкурсной основе. Им предстоит работать над либретто будущих опер под руководством драматурга-куратора Марии Огневой, участницы первой лаборатории «КоOPERAция».
Также в рамках лаборатории «КоOPERAция — Дети» состоится премьера оперы «Путешествие голубой стрелы» композитора Игоря Холопова на либретто Марии Огневой и Артема Золотарева, созданной в рамках первой лаборатории «КоOPERAция». Спектакль при участии волонтерского театра МТС в постановке руководители лаборатории Екатерины Василевой будет показан 30 мая на сцене Малого зала Московского концертного зала «Зарядье».
Проект реализуется совместно с компанией МТС при поддержке Департамента культуры города Москвы
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