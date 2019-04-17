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Союз композиторов России проведет в Москве «Композиторские читки»

News_detailed_picture© Союз композиторов России

C 1 по 4 июля в Москве пройдут «Композиторские читки», организованные Союзом композиторов России при участии Московского ансамбля современной музыки (МАСМ).

Заявки принимаются до 20 мая по адресу events@unioncomposers.ru.

«Композиторские читки» — особый формат занятий опытных профессионалов с молодыми авторами, в ходе которых композиторы-кураторы читают лекции и проводят индивидуальные встречи, а музыканты МАСМ разбирают партитуры, помогая композитору воплотить свой замысел, найти нужные приемы игры на инструментах и выбрать соответствующую нотацию.

Кураторами летних «Композиторских читок» в Москве станут российские композиторы, эксперты в
области современной музыки:

  • Сергей Невский — выпускник Высшей школы музыки в Дрездене и Университета искусств в Берлине, приглашенный профессор Дармштадтских летних курсов новой музыки;
  • Александр Радвилович — основатель и художественный руководитель Международного фестиваля новой музыки «Звуковые пути», профессор Петербургской консерватории;
  • Кузьма Бодров — доцент Московской консерватории.

Читки проводятся в формате четырехдневного интенсива, в котором примут участие 14 молодых (до 35 лет) композиторов, прошедших отборочный тур. На конкурс принимаются партитуры для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано. Возможно использование полного квинтета, любых сочетаний инструментов или соло из заданного состава.

Питание и проживание участников оплачивается организаторами.

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