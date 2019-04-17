Митя Алешковский и Оксана Мороз поговорят о благотворительности в «Доме 12»© Премия «ЛибМиссия»
22 апреля московском клубе «Дом 12» в рамках лектория публицистической премии «ЛибМиссия» пройдет встреча с Митей Алешковским и Оксаной Мороз. Тема встречи – «Благотворительность, фандрайзинг и мнимая добродетель».
Начало встречи в 19:00, вход свободный.
Существует ли единый «стандарт благотворителя»? Становятся ли пользователи этой помощи объектом объективации? Не создается ли ситуация специального манипулирования всеми участниками благотворительных процессов для создания более «плакательной» репрезентации «жертв» и особенно «цивилизованного» облика доноров?
По мнению философа Питера Сингера, профессора биоэтики Принстонского университета, у каждого из нас есть «обязанности по отношению к тем, кто находится в тисках нищеты», соответственно задача большинства — отдать «большую часть своего дохода на помощь бедным». Действительно ли у каждого из нас есть обязанности по отношению к тем, кто находится в тисках нищеты?
Найти ответы на эти и другие вопросы попробуют спикеры встречи, соучредитель фонда «Нужна помощь» и издатель портала «Такие дела» Митя Алешковский и культуролог, куратор номинации «Просветитель.Digital» премии Дмитрия Зимина «Просветитель» 2019 года Оксана Мороз.
Модератор встречи — ведущая телеканала «Дождь» Евгения Воскобойникова.
Встреча проводится при поддержке портала «Такие дела»
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