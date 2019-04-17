Клуб Алексея Козлова возглавил рейтинг лучших джаз-клубов мира

© Клуб Алексея Козлова

Первое место в рейтинге 100 лучших джаз-клубов мира по версии американского независимого ресурса allaboutjazz.com занял Клуб Алексея Козлова (Москва).

За почти четверть века своей истории существования allaboutjazz.com впервые представил всемирный рейтинг джаз-клубов, составленный по итогам читательского глосования.

Клуб Алексея Козлова обогнал в нем культовые клубы Ronnie Scott's (Лондон) и Blue Note (Нью-Йорк).

Они замкнули первую десятку, а вслед за Клубом Алексея Козлова в рейтинге расположились Bop Stop (Кливленд, штат Огайо), Village Vanguard (Нью-Йорк), Philly Joe's (Таллин), Piedmont Piano Company (Окленд, штат Калифорния), Smalls Jazz Club (Нью-Йорк), Vortex Jazz Club (Лондон) и Yoshi's Oakland (Окленд, штат Калифорния).

«Мы открылись в 2012 голу, когда ЮНЕСКО впервые объявило о ежегодном праздновании Международного дня джаза, вот с тех пор и празднуем его каждый день, способствуя миру, единству и диалогу между людьми», — говорит арт-директор Клуба Алексея Козлова Араик Акопян.

«А если серьезно, даже в кризисные 2015–2016 годы, мы представили публике свыше тысячи концертов и мероприятий, которые посетили более 40 тысяч человек, — отмечает он. — Сравнительно недавний перезапуск мультиформатного клуба нового поколения в центре Москвы, с тремя великолепно оснащенными сценами на трёх этажах, позволил увеличить количество до 1300 концертов в год и, благодаря ежедневным прямым трансляциям концертов, мы смогли расширить аудиторию до 200 тысяч человек в день».





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