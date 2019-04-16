В Петербурге прошли первые «Трезиниевские чтения»

© «Золотой Трезини»

16 апреля в Петербурге прошла первая научно-практическая конференция «Трезиниевские чтения» – совместный проект Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) и архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».

Тема конференции — «Архитектура и реформы. Влияние политических реформ на визуальный язык архитектуры (с древнейших времен до начала XXI века)».

На конференции было зачитано приветственное письмо генерального консула Швейцарии в Петербурге Роджера М. Кулля. С приветствиями к участникам и гостям конференции обратились главный архитектор Петербурга — председатель Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимир Григорьев, первый проректор СПбГАСУ Ирина Луговская и председатель оргкомитета архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» Павел Черняков.

В ходе работы «Трезиниевских чтений» состоялась междисциплинарная дискуссия о манифестации государственной политики в эпоху реформ через архитектурные сооружения и стили. Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев рассказал о том, как происходит государственное регулирование процессов архитектурного проектирования на современном этапе. Его советник Анна Катханова объяснила, как современные архитектурные конкурсы отражают государственную политику.

Архитектор Филипп Никандров прочитал доклад о том, как знаковая архитектура меняет городскую среду. Вопросы, связанные с законодательством в сфере сохранения культурного наследия и практикой приспособления ОКН для современного использования, были раскрыты в выступлении архитектора и реставратора Рафаэля Даянова.

Архитектор Михаил Мамошин поделился опытом диалога зодчего с властью, а директор управления стратегического маркетинга Группы RBI Вера Сережина приоткрыла завесу тайны над решением задачи поиска компромиссов между архитектором, девелопером, властью и покупателями при создании нетривиальных девелоперских проектов.

Доцент кафедры градостроительства СПбГАСУ Павел Скрябин заострил больные вопросы расслоения российского общества, зачитав крайне необычный для академического ВУЗа доклад о перспективах развития градостроительства в русле социально-экономических изменений. В докладе главного архитектора «ЛенжилНИИпроект» Ксении Шарлыгиной прозвучала идея о том, что современный подход государства к вопросам реконструкции исторических жилых зданий губителен для петербургского архитектурного наследия.

Архитектор Максим Атаянц также рассказал о влиянии государства на архитектуру, только не в сегодняшней России, а в Древнем Риме. Его доклад был посвящен коринфскому ордеру как средству госпропаганды в период правления императора Августа. Скульптор Павел Игнатьев нарисовал выпуклый собирательный портрет архитектора эпохи барокко и его отношений с сильными мира сего, рассказав о выходцах из швейцарского кантона Тичино, к числу которых принадлежал первый архитектор Петербурга, давший имя этой конференции — Доменико Андреа Трезини.

Искусствовед Ксения Малич поделилась итогами исследования судьбы замечательного архитектора XX века Николая Митурича и его метаний от неоклассики к конструктивизму и обратно. И в завершение конференции главный редактор журнала «Реликвия» Софья Гонобоблева перенесла внимание слушателей «Трезиниевских чтений» от невских берегов к знойной Аргентине, раскрыв специфику архитектурных журналов времен диктатуры Перона.

В роли ведущего конференции выступил заслуженный архитектор России, член правления Союза архитекторов Санкт-Петербурга, доцент CПбГАСУ Владимир Линов.

Вторые «Трезиниевские чтения» пройдут в 2020 году.

Конференция состоялась при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Петербурге. Официальный партнер конференции — Группа RBI





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