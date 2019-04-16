В Третьяковке открывается выставка Эдварда Мунка

В Третьяковке открывается выставка Эдварда МункаЭдвард Мунк. Крик. 1893. Первый вариант композиции (фрагмент)© Munchmuseet
С 17 апреля по 14 июля в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) пройдет выставка норвежского художника Эдварда Мунка (1863–1944).
Как сообщает пресс-служба ГТГ, в экспозицию вошли 64 живописных и 30 графических работ, 14 фотографий и мемориальные предметы из Музея Мунка в Осло, два произведения из Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а также архивные документы из собрания ГТГ.
«Выставка произведений выдающегося норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка (1863–1944) впервые представит в России в столь полном объеме наследие мастера, — отмечают организаторы. — Наиболее известным зрителю и ожидаемом экспонатом на выставке стал знаменитый "Крик", один из вариантов которого хранится в Музее Мунка».
Выставку будет сопровождать обширная образовательная программа.
Купить билеты на выставку «Эдвард Мунк» онлайн, скачать бесплатный аудиогид и прочитать о художнике и его творчестве можно в специальном разделе сайта ГТГ.
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