Елена Стихина споет на Зальцбургском фестивале© Ilya Korotkov / IMG Artists
Летом 2019 года солистка Мариинского театра, сопрано Елена Стихина выступит на Зальцбургском фестивале в заглавной партии в опере Керубини «Медея».
Как сообщает пресс-служба фестиваля, Елена Стихина заменит ранее заявленную в этой партии болгарскую оперную певицу Соню Йончеву, которая не сможет выступить в Зальцбурге, поскольку уйдет в декретный отпуск.
Премьера «Медеи» (режиссер-постановщик — Саймон Стоун, дирижер-постановщик — Томас Хенгельброк) назначена на 30 июля. Серия премьерных представлений в Большом фестивальном дворце продолжится 4, 7, 10, 16 и 19 августа.
Елена Стихина (р. 1986) окончила Московскую консерваторию (2012), в 2012–2014 годах обучалась в Центре оперного пения Галины Вишневской.
Выступала в Приморском театре оперы и балета, а также в Финской национальной опере, Парижской национальной опере, Государственной опере Унтер-ден-Линден, Немецкой опере в Берлине, Баварской государственной опере, Метрополитен-опера, Национальной опере Нидерландов и других театрах.
Лауреат международных конкурсов, с 2017 года — солистка Мариинского театра.
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