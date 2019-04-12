Cube.Moscow проведет саммит коллекционеров и выставку нового русского искусства

Юрий Альберт. Без названия. 1990 © Cube.Moscow

24 апреля в пространстве Cube.Moscow в рамках I Международного саммита коллекционеров Cube.Collectors откроется выставка работ из частных собраний московских коллекционеров «Новое русское. Искусство на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века».

I Международный саммит коллекционеров Cube.Collectors соберет ведущих экспертов в области современного искусства из Великобритании, Китая, Нидерландов, России, США и Швейцарии. Они поделятся международным опытом, обсудят роль коллекционеров в продвижении современного искусства, особенности российского арт-рынка в контексте мирового и влияние современных технологий на подход к коллекционированию.

Выставка «Новое русское. Искусство на рубеже 80-х — 90-х годов ХХ века» (куратор — Марина Руденко) продлится до 12 мая. Она посвящена периоду выхода из подполья неофициального советского искусства и представит более 40 работ основных действующих лиц тех лет, в том числе Юрия Альберта, Вадима Захарова, Константина Звездочетова, Виталия Комара и Александра Меламида, Бориса Матросова, Игоря Макаревича, Ирины Наховой, Олега Петренко, Виктора Скерсиса и Андрея Филиппова.

Зрители смогут увидеть работы, большинство из которых были найдены в зарубежных собраниях и аукционных домах. В экспозицию войдут произведения из частных собраний Екатерины и Владимира Семенихиных, Елены Куприной-Ляхович и Максима Ляховича, Паруйра Давтяна, семьи Путниковых и других коллекционеров.

Среди важнейших произведений, представленных на выставке, работа Юрия Альберта из серии про детского персонажа Карандаша, долгое время находившаяся в знаменитой коллекции Паоло Спровьери и экспонировавшаяся на выставка «…a Mosca, a Mosca» в 1991 году в Италии. Работа Сергея Мироненко «Art from Russia out fashion» была создана в Марселе в 1990 году для персональной выставки художника. Этим проектом открылось новое экспозиционное пространство Фонда FRAC (Регионального фонда современного искусства Прованс-Альп-Кот-Д'Азур). Серия «Линия обороны», из которой на выставке «Новое русское» будут представлены «Элемент-I» и «Элемент-II», была задумана и реализована в конце 80-х годов в культовом Фурманом переулке, который в те годы был центром художественной жизни Москвы. Впервые серия была показана в Stadtmuseum города Мюнстера в 1989 году на выставке современного русского искусства «Momentaufnahme: Junge Kunst aus Moskau».

Выставка проводится при поддержке Института современного искусства Иосифа Бакштейна





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