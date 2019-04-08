В петербургском «Манеже» пройдет выставка «Жизнь после жизни»

Федор Бруни. Пророк Иезекииль, фрагмент «Воскресшая из мертвых», голова. Роспись до и после реставрации 1956 года © Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор»

9 апреля в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге откроется межмузейная выставка «Жизнь после жизни», посвященная темам смерти и бессмертия в творчестве петербургских художников.

Как сообщает сайт ЦВЗ «Манеж», в экспозицию войдут произведения 1725–2018 годов из собраний Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереей и других музеев России, а также из частных коллекций.

Среди художников, чьи работы будут представлены на выставке, Алексей Венецианов, Карл Брюллов, Петр Клодт, Федор Бруни, Марк Антокольский, Виктор Борисов-Мусатов, Михаил Врубель, Василий Суриков, Виктор Васнецов, Василий Поленов, Александр Головин, Илья Репин, Кузьма Петров-Водкин, Иван Билибин, Николай Рерих, Мстислав Добужинский, Александр Бенуа, Владимир Стерлигов, Александр Арефьев, Павел Кондратьев, Марк Шагал, Евсей Моисеенко, Андрей Мыльников, Юлдус Бахтиозина, Анатолий Белкин, Александр Загоскин, Владимир Кустов, Вячеслав Михайлов, Денис Патракеев, Виталий Пушницкий, Николай Сажин, Константин Симун, Дмитрий Шагин, Михаил Шемякин.

«Задача экспозиции — выстроить внутренний диалог между художественными произведениями за счет расположения одного художественного образа рядом с другим, написанным на тему выставки, но в другую эпоху и/или при помощи других изобразительных средств, — говорит куратор Елизавета Павлычева. — Здесь можно увидеть многообразную палитру размышлений на тему жизни, смерти и бессмертия: от переживания трагической потери и страха перед мистической неизвестностью до волшебно-сказочных образов, осмысляющих главную тайну человечества».

Выставка «Жизнь после жизни» в ЦВЗ «Манеж» продлится до 22 мая.





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