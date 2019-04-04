Дискуссия «Право на любовь: секс и инвалидность» пройдет в «Гараже»

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12 апреля в Лектории Музея современного искусства «Гараж» в Москве Представительство Европейского Союза в Российской Федерации совместно с музеем «Гараж» организует публичную дискуссию «Право на любовь: секс и инвалидность».

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной онлайн-регистрации.

Дискуссия откроется показом короткометражного фильма «Немного нежных слов» (Les Mots doux, Франция, 2016). В нем люди с ментальными особенностями говорят о желании любить, о душевных переживаниях и мечтах, размышляют о любви и счастье.

В дискуссии примут участие:

Анна Клепикова , научный сотрудник, эксперт по психоневрологическим институтам, Европейский университет в Санкт-Петербурге;

, научный сотрудник, эксперт по психоневрологическим институтам, Европейский университет в Санкт-Петербурге; Надежда Титаренко , консультант людей с инвалидностью по вопросам интимных взаимоотношений, Смоленск;

, консультант людей с инвалидностью по вопросам интимных взаимоотношений, Смоленск; Анна Штенхаммар Халлгрен, эксперт Европейской сети независимой жизни, Стокгольм (Швеция).

Модератор: Вера Шенгелия, журналистка, активистка, руководитель Инклюзивной программы Политехнического музея, Москва.

Вопросы для обсуждения:

Как реализуется право людей с инвалидностью на взаимоотношения и сексуальные отношения в ЕС и в России?

Каково содержание основных дискурсов по этому вопросу?

Позволяет ли политический и социальный контекст в ЕС и России вести частную жизнь людям с инвалидностью?

Как гендерные отношения влияют на возможности людей с инвалидностью иметь романтические отношения и ощущать свою сексуальность?

Дискуссия проводится в рамках проекта «Общественная дипломатия. ЕС и Россия»





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