Дискуссия «Право на любовь: секс и инвалидность» пройдет в «Гараже»© European Union in Russia
12 апреля в Лектории Музея современного искусства «Гараж» в Москве Представительство Европейского Союза в Российской Федерации совместно с музеем «Гараж» организует публичную дискуссию «Право на любовь: секс и инвалидность».
Начало в 19:00, вход свободный по предварительной онлайн-регистрации.
Дискуссия откроется показом короткометражного фильма «Немного нежных слов» (Les Mots doux, Франция, 2016). В нем люди с ментальными особенностями говорят о желании любить, о душевных переживаниях и мечтах, размышляют о любви и счастье.
В дискуссии примут участие:
- Анна Клепикова, научный сотрудник, эксперт по психоневрологическим институтам, Европейский университет в Санкт-Петербурге;
- Надежда Титаренко, консультант людей с инвалидностью по вопросам интимных взаимоотношений, Смоленск;
- Анна Штенхаммар Халлгрен, эксперт Европейской сети независимой жизни, Стокгольм (Швеция).
Модератор: Вера Шенгелия, журналистка, активистка, руководитель Инклюзивной программы Политехнического музея, Москва.
Вопросы для обсуждения:
- Как реализуется право людей с инвалидностью на взаимоотношения и сексуальные отношения в ЕС и в России?
- Каково содержание основных дискурсов по этому вопросу?
- Позволяет ли политический и социальный контекст в ЕС и России вести частную жизнь людям с инвалидностью?
- Как гендерные отношения влияют на возможности людей с инвалидностью иметь романтические отношения и ощущать свою сексуальность?
Дискуссия проводится в рамках проекта «Общественная дипломатия. ЕС и Россия»
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