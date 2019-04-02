В МАММ пройдет выставка Аньес Варда© МАММ
С 12 апреля по 26 мая Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ) представит ретроспективную выставку французского режиссера, фотографа и художницы Аньес Варда (1928-2019).
На выставке «Три жизни Аньес Варда» будут представлены ее ключевые работы, характеризующие все этапы ее творчества, в том числе документальные фильмы и несколько макетов из 35-миллиметровой пленки, принесшие ей известность как художнице.
В марте 2019 года Аньес Варда прислала организаторам выставки текст, которым она хотела ее предварить:
«По такой разнообразной подборке моих фотографий можно догадаться, что жизнь сводит меня с очень разными людьми и странами. Я была рада работать с Жаном Виларом, талантливым театральным постановщиком, и его блестящим актером Жераром Филипом, пришедшим из киноиндустрии. Что касается кино, я посылаю несколько фото легендарных личностей: Катрин Денев, Жерара Депардье, мастера Висконти, моего любимого Жака Деми и других. Я работала на Кубе, в Китае, но на этой выставке вы также увидите мое видение поколения мира и любви конца 60-х в Лос-Анджелесе. Как художник я создаю большие шалаши из 35-миллиметровых пленок: это макеты, дающие представление о том, что может быть построено. Я завершаю свою выставку тремя автопортретами, сделанными, когда мне было 20, 40 и 80 лет».
Кроме того, сообщает пресс-служба МАММ, 12 апреля в музее откроются еще две выставки: «China Girls» французской художницы Валери Белен и «Неистовый экспрессионизм» испанского фотографа Альберто Гарсия-Аликса.
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