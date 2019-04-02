Выставка в «Мемориале» расскажет о советской цензуре© Международный Мемориал
5 апреля в Международном Мемориале в Москве откроется выставка «А упало, Б пропало. Словник советской цензуры».
«Выставка рассказывает о жесткости и абсурдности цензурных практик в СССР — с первых шагов советской власти и до последнего ее дня: от А (ареста рукописи) до Я (магнитофона «Яуза» и культуры магнитиздата); от начала советской цензуры — Д (декрета СНК о печати) и создания Г (Главлита) — до тотального И (изъятия) и обширных К (купюр); от охоты за «контрреволюционными» О (опечатками) до запрета литеры Ъ», — сообщают организаторы выставки.
«На каждую букву русского алфавита, — пишут они, — мы загадали слово, за которым спрятаны истории, иллюстрирующие фантастическую мелочность, патологическую придирчивость и хладнокровную безжалостность советской цензуры, а также примеры гражданского сопротивления ее "красным карандашам". Заглядывайте в ящики, зажигайте свет, отдергивайте занавесы — и вы увидите всё, что скрыто: вы погрузитесь в истории, рассказанные через документы, публикации советской прессы, фрагменты советских фильмов и песен».
- Куратор — Марина Савранская
- Научные консультанты — Борис Беленкин, Анна Булгакова, Ирина Щербакова
- Художественное решение — Василина Харламова
- Графический дизайн — Ирина Кошелева
Выставка «А упало, Б пропало. Словник советской цензуры» в Международном Мемориале продлится до 22 августа.
Партнер проекта — Фонд имени Фридриха Эберта в Российской Федерации, выставка организована при финансовой поддержке программы Европейская инициатива по демократии и правам человека Европейского Союза
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