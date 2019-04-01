Объявлена программа Пасхального фестиваля

1 апреля в мэрии Москве состолась пресс-конференция XVIII Московского Пасхального фестиваля. Фестиваль пройдет с 27 апреля по 12 мая, в этом году он посвящен 175-летию Н.А. Римского-Корсакова и 180-летию М.П. Мусоргского, чьи сочинения прозвучат в Москве и в регионах России.

Участниками симфонической программы XVIII Московского пасхального фестиваля станут Симфонический оркестр Мариинского театра, солисты и хор Мариинского театра, Страдивари-ансамбль и Брасс-ансамбль Мариинского театра и другие известные музыканты. В преддверии XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского на фестивале выступят лауреаты прошлых лет.

Фестиваль откроется 28 апреля концертами Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Большом зале Московской консерватории. Затем оркестр выступит в Казани, Перми, Екатеринбурге, Омске, Кемерово, Томске, Новосибирске, Сургуте, Тюмени, Набережных Челнах, Альметьевске, Самаре, Нижнем Новгороде, Владимире, Воронеже, Рязани, Курске, Туле, Брянске, Смоленске и дважды вернется в Москву: 9 мая он выступит на Поклонной горе и в концертном зале «Зарядье», а 12 мая на той же сцене примет участие в закрытии фестиваля.

Хоровая программа фестиваля откроется 29 апреля в Москве в Зале Церковных соборов храма Христа Спасителя выступлением Московского Синодального хора, Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова и хора Мариинского театра.

Помимо Москвы участники хоровой программы из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, а также Белоруссии, Болгарии, Эстонии, Венгрии, Чехии, Греции, Швеции и Литвы, выступят в Вязьме, Раменском, Твери, Егорьевске, Муроме, Коломне, Ростове Великом, Зарайске, Электростали, Сергиевом Посаде, Александрове, Серпухове, Туле и Дмитрове.

В камерной программе XVIII Московского Пасхального фестиваля выступления ведущих солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой в Тихвине, Пскове, Уфе, Москве, Химках, Суздале, Владимире, Гусь-Хрустальном, Плесе. Впервые в гастрольном маршруте участников камерной программы появятся Ишимбай и Звездный Городок.

Звонильная программа фестиваля в этом году объединит более 40 профессиональных звонарей из Москвы, Петербурга, Вологды, Ярославля, Рыбинска, Сергиева Посада, Ростова Великого, Костромы, Нижнего Новгорода, Пскова, Самары, Великого Новгорода, Петрозаводска, Анапы, Ростова-на-Дону, Тюмени, Омска, Екатеринбурга, Томска, Минска, Калинковичей, Риги и Марбурга.

Концерты звонильной программы пройдут в Москве, Петербурге, Сергиевом Посаде, Истре, Звенигороде, Костроме, Пскове, Калуге, Владикавказе, Риге, Хельсинки, Новом Валааме, Котке и Лаппеенранте.

Десятки симфонических, хоровых и камерных концертов в образовательных, военных и социально-реабилитационных учреждениях Москвы и регионов России состоятся в рамках благотворительной программы XVIII Московского Пасхального фестиваля.





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