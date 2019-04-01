В России впервые пройдет Международный фестиваль мобильного кино© «Москино»
С 8 по 13 апреля московский кинотеатр «Звезда» станет площадкой первого в России Международного фестиваля мобильного кино.
Фестиваль откроется 8 апреля специальным показом полнометражного фильма Бориса Гуца «Фагот», получившего диплом Гильдии киноведов и кинокритиков на XXVI Фестивале российского кино «Окно в Европу».
После показала состоится встреча с режиссером, во время которой будут показаны работы Лаборатории мобильного кино.
С 9 по 13 апреля в «Звезде» будут представлены фильмы конкурсной программы.
На участие в фестивале было подано более 120 заявок из 37 стран мира. В конкурсную программу отобраны 20 короткометражных фильмов из России, Австралии, Великобритании, Германии, Гонконга, Индии, Италии, Канады, США, Филиппин и Франции. Среди них снятые на телефон истории про телохранителей из Гонконга, итальянского клептомана, любовь музыканта и глухой девушки, убийство в канадском кинотеатре, а также рассказ о вреде «селфи».
Раписание показов приводится на сайте «Москино».
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