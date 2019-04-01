В Москву едет Йоханнес Шёльхорн

© Peter Eötvös Contemporary Music Foundation

Немецкий композитор, профессор композиции и директор института новой музыки Высшей школы музыки Фрайбурга Йоханнес Шёльхорн станет гостем специальной программы к 25-ю ансамбля «Студия новой музыки», посвященной современной немецкой музыке.

17 апреля в конференц-зале Московской консерватории пройдет творческая встреча с Йоханнесом Шёльхорном, а 18 апреля его сочинения прозвучат на концерте «С иронией и без» в Рахманиновском зале консерватории.

Ансамбль «Студия новой музыки» под управлением Игоря Дронова исполнит «произведения, представляющие противоположные эмоциональных полюсы немецкой современной музыки — "с иронией и без"», сообщают организаторы концерта.

На нем состоится мировая премьера сочинения Йоханнеса Шёльхорна «à Moscou» (2018), которое композитор написал специально для этого концерта и посвятил ансамблю «Студия новой музыки».

Также в программе произведение Йоханнеса Шёльхорна «Anamorphoses» (2004), оркестрованный им «Лунный Пьеро» (1913) Макса Ковальского, песня «Nachtwandler» (1901) Арнольда Шенберга из цикла «Песни кабаре», трио «temA» (1968) Хельмута Лахенмана, пьеса «Zum Beispiel. Wogende Aeste» (2011) Николауса Хубера, написанная специально для «Студии новой музыки», и российская премьера сочинения Сары Немцов «...beredtes Schweigen» (2005).

Йоханнес Шёльхорн (р. 1962) обучался композиции у Клауса Хубера, Эманюэля Нюнеша и Маттиаса Шпалингера, теории музыки — у Петера Фёртига, посещал дирижерские курсы Петера Этвоша.

Творчество композитора охватывает разнообразные жанры от камерных и вокальных сочинений до произведений для оркестра и музыкального театра. Помимо собственно композиции он занимается «транскомпозицией» произведений различных эпох — от Возрождения до современности. Среди исполнителей его сочинений Ensemble Modern, Ensemble Intercontemporain, Klangforum Wien, Ensemble Musikfabrik, ensemble recherche, Neue Vocalsolistenensemble, симфонические оркестры радио WDR и SWR и другие.

Преподавал композицию в высших школах музыки Цюриха, Ганновера и Кельна, был главным дирижером Ensemble für Neue Musik в Высшей школе музыки Фрайбурга и директором института современной музыки Incontri в Высшей школе музыки Ганновера. В настоящее время является профессором композиции и директор института новой музыки в Высшей школе музыки во Фрайбурге.





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