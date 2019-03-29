Умер Максим Ковальский

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29 марта в возрасте 54 лет умер журналист Максим Ковальский.

Об этом сообщает «МБХ Медиа».

Максим Ильич Ковальский родился в 1964 году в Москве, в 1986 году окончил филологический факультет МГУ, преподавал русский язык и математику в школе, работал во Всесоюзном центре переводов и в информационном агентстве «Постфактум».

С 1990 года работал в Издательском доме «Коммерсантъ», был корректором, рерайтером, главой службы рерайтеров, в выпускающим редактором газеты «Коммерсантъ», с 1999 года — главным редактором журнала «Коммерсантъ-Власть». В конце 2011 года был уволен из ИД «Коммерсантъ» после публикации фотографии избирательного бюллетеня с нецензурной надписью о Владимире Путине.

В 2012–2013 годах был главным редактором общественно-политического онлайн-издания OpenSpace.ru, после закрытия которого вернулся в «Коммерсантъ» на должность креативного директора. В 2015 году стал одним из руководителей Школы гражданской журналистики COLTA.RU и фонда «Медиастандарт».





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