Кинофестиваль «ДОКер» впервые пройдет в пяти городах

Кадр из фильма «Россия с неба» © ДОКер

3 апреля начнется Международный фестиваль документального кино «ДОКер». В этом году в первый раз в своей истории фестиваль проводится одновременно в пяти российских городах – Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ярославле.

Главной площадкой «ДОКера» станет московский киноцентр «Октябрь». На открытии фестиваля там состоится мировая премьера киноэпопеи «Россия с неба» — девятимесячного путешествия над нашей страной, которую с высоты птичьего снимали немецкие документалисты Петра Хевер и Фредди Рекенхаус.

В основной конкурсной программе 12 работ кинематографистов из России, Австралии, Австрии, Германии, Египта, Канады, Израиля, Ирана, Италии, Китая, Колумбии, Мьянмы, Польши и Тайваня. Все фильмы будут показаны в России впервые.

Еще 9 картин примут участие в конкурсной программе документальных фильмов об информационных технологиях «Let It DOK!». Короткометражные фильмы из 12 стран будут представлены в конкурсной программе «DOKer Shorts»,

Также на фестивале покажут документальные фильмы для школьников и психологическое документальное кино, пройдут обсуждения с профессиональными психологами и психотерапевтами. Кроме того, организаторы готовят индустриальную программу, в которую войдут мастер-классы и дискуссионные панели.

«ДОКер-2019» продлится до 8 апреля. Фестиваль закроется картиной Алексея Вахрушева «Книга моря», рассказывающая о морских охотниках Чукотки.





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