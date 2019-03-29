В московских музеях вводятся бесплатные недели

© Музейно-выставочное объединение «Манеж»

Начиная с апреля 2019 года более 40 музеев и выставочных залов, подведомственных департаменту культуры Москвы, каждый месяц в течение одной недели будут открыты для бесплатного посещения.

«Сейчас бесплатно посетить музеи и выставочные залы можно в каждое третье воскресенье месяца. Однако это не совсем удобно тем, кто не успевает за один день побывать на нескольких площадках. Поэтому формат акции решили изменить», — сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Новая программа называется «Московская музейная неделя». В ней, в частности, принимают участие Музей Москвы, Московский музей современного искусства, музеи Скрябина и Маяковского, Музейно-выставочное объединение «Манеж», объединение «Выставочные залы Москвы», Дарвиновский музей, Музей космонавтики, а также «Кусково», «Коломенское», «Измайлово» и другие московские музеи-заповедники.

Все учреждения, участвующие в программе, будут работать по обычному графику, предварительная запись или какие-либо документы посетителям не потребуются, нужно будет только получить бесплатный билет в кассе.

Первая «Московская музейная неделя» пройдет с 15 по 21 апреля. Следить за расписанием программы можно на сайте агентства «Мосгортур».







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