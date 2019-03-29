 
12:45 29 марта 2019Новости
4030
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

В московских музеях вводятся бесплатные недели

News_detailed_picture© Музейно-выставочное объединение «Манеж»

Начиная с апреля 2019 года более 40 музеев и выставочных залов, подведомственных департаменту культуры Москвы, каждый месяц в течение одной недели будут открыты для бесплатного посещения.

«Сейчас бесплатно посетить музеи и выставочные залы можно в каждое третье воскресенье месяца. Однако это не совсем удобно тем, кто не успевает за один день побывать на нескольких площадках. Поэтому формат акции решили изменить», — сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Новая программа называется «Московская музейная неделя». В ней, в частности, принимают участие Музей Москвы, Московский музей современного искусства, музеи Скрябина и Маяковского, Музейно-выставочное объединение «Манеж», объединение «Выставочные залы Москвы», Дарвиновский музей, Музей космонавтики, а также «Кусково», «Коломенское», «Измайлово» и другие московские музеи-заповедники.

Все учреждения, участвующие в программе, будут работать по обычному графику, предварительная запись или какие-либо документы посетителям не потребуются, нужно будет только получить бесплатный билет в кассе.

Первая «Московская музейная неделя» пройдет с 15 по 21 апреля. Следить за расписанием программы можно на сайте агентства «Мосгортур».


ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Комментарии


Сегодня на сайте
Голос люксКино
Голос люкс 

Почему вы слышали Скотта Уокера, даже если не слышали о нем

29 марта 20191440
Без истерикиТеатр
Без истерики 

«Преступление и наказание» Константина Богомолова в «Приюте комедианта»

29 марта 20195460
Что такое народ?Общество
Что такое народ? 

Философ Оксана Тимофеева — к годовщине кемеровской трагедии, которая сумела из разрозненного множества создать динамическое единство: народ

25 марта 201920650