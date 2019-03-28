Выставка об отношениях между художниками и критиками пройдет в ИРРИ

Алексей Сундуков. Очередь. 1986 © Собственность автора, предоставлено ИРРИ

5 апреля в Институте русского реалистического искусства (ИРРИ) в Москве откроется выставка «Пора разобраться!», посвященная отношениям между художниками и критиками. Экспозиция построена на основе архива художественного критика, историка искусства и публициста Александра Каменского (1922-1992).

Выставка «Пора разобраться!» в ИРРИ (кураторы — Михаил Каменский и Елена Коваленко) получила свое название от заголовка его статьи, опубликованной за несколько месяцев до событий, произошедших в Манеже на выставке «30 лет МОСХа» — событий, которые, по сути, завершили «оттепельный» период в культуре и искусстве. Однако зародившиеся в 1950-е годы процессы не исчезли без следа — они лишь перешли из выставочных залов на страницы печатных изданий, воплотившись в дискуссиях, докладах и выступлениях.

Александр Каменский находился у истоков «оттепельного» искусствознания: сражался за объявленных формалистами классиков, подарил искусству шестидесятых звучный термин «суровый стиль» и стал идеологом и соавтором концепции знаменитой выставки «30 лет МОСХа» в Манеже.

Оставшийся после него архив — уникальный свод документов целой эпохи в художественно-политической истории искусства нашей страны, от 1950-х до 1990-х годов. Эти материалы позволяют по-новому увидеть и понять отечественное искусство XX столетия — как через призму бюрократической переписки и стенограмм заседаний, так и через неопубликованные статьи, сатиры и личные письма.

«Эта выставка позволяет нам опубликовать итоги большой аналитической работы, связанной с разбором и публикацией архива Александра Каменского. В настоящий момент мы оцифровали почти 20 тысяч листов документов и фотографий. Кроме того, концепция выставки подразумевает, что зритель может увидеть "живьем" те произведения выдающихся мастеров XX века, о которых писал критик. В ИРРИ будут экспонироваться работы Марка Шагала, Александра Тышлера, Владимира Татлина, Сергея Конёнкова, Анны Голубкиной, Владимира Вейсберга, Анатолия Зверева, Олега Целкова», — говорит арт-директор ИРРИ Надежда Степанова.

По ее словам, на выставке, в частности, будут впервые представлены публике первый вариант работы Алексея Сундукова «Очередь» (1986) и картина Александра Лабаса «Карелия. На лесозаготовке» (1938) из собрания наследницы художника Ольги Бескиной-Лабас.





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