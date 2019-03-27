«Домашний арест» получил восемь призов АПКиТ© THT-PREMIER
27 марта в Москве прошла церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) по итогам 2018 года. Лидером по числу призов – восемь – стал сериал.«Домашний арест» компании Comedy Club Production.
Как сообщает сайт АПКиТ, «Домашний арест» признан лучшим комедийный сериалом, а также получил призы за лучший сценарий (Семен Слепаков) лучшую режиссуру (Петр Буслов), лучшую мужскую роль (Павел Деревнянко) и лучшие роли второго плана (Альбина Тиханова и Тимофей Трибунцев).
Впервые в истории премии АПКиТ звание «Лучшего телевизионного мини-сериала (5–24 серий)» получили сразу два сериала — «Звоните ДиКаприо!» (Good Story media) и «Обычная женщина» (ТВ-3, Lookfilm), набравшие одинаковое число голосов жюри. Приз лучшей актрисе примужден Анне Михалковой за роль в сериале «Обычная женщина».
В категории «Лучший телевизионный фильм (1–4 серии)» победила военная драма Кирилла Белевича «Крепость Бадабер» (ГПМ КИТ, Киностудия КИТ при участии ПЦ «Иван»), в категории «Лучший телевизионный сериал (более 24 серий)» — детектив «Ищейка» (Star Media).
Специальный приз жюри в этом году вручался «За реализацию мечты продюсера», его получили авторы сериала «След», продюсеры Александр Левин, Юрий Каменецкий и Эжен Щедрин. В номинации «Лучший полнометражный фильм» обладателем премии АПКиТ стала картина «Т-34».
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