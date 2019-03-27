Эрмитаж вошел в десятку самых популярных музеев мира© Государственный Эрмитаж
В ежегодном всемирном рейтинге самых посещаемых музеев, составленный газетой The Art Newspaper, девятое место занял Государственный Эрмитаж. За год крупнейший музей России посетили 4,22 млн человек.
Первые десять мест в рейтинге The Art Newspaper заняли:
- Лувр (Париж) — 10,2 млн посетителей в год;
- Национальный музей Китая (Пекин) — 8,6 млн;
- Метрополитен-музей (Нью-Йорк) — 6,95 млн;
- Музеи Ватикана (Ватикан) — 6,75 млн;
- Тейт Модерн (Лондон) — 5,87 млн;
- Британский музей (Лондон) — 5,82 млн;
- Национальная галерея (Лондон) — 5,74 млн;
- Национальная галерея искусства (Вашингтон) — 4,4 млн;
- Государственный Эрмитаж (Петербург) — 4,22 млн;
- Музей Виктории и Альберта (Лондон) — 3.97 млн.
Как сообщает The Art Newspaper Russia, помимо Эрмитажа в топ-100 вошли Музеи Московского Кремля (18-е место, 2,86 млн посетителей в год), Государственная Третьяковская галерея (29-е место, 2,14 млн), Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (47-е место, 1,3 млн) и Музей современного искусства «Гараж» (96-е место, 882 тысяч).
Все четыре музея, отмечает газета, улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом: Музеи Кремля поднялись с 20-го на 18-е место, Третьяковская галерея — с 30-го на 29-е, ГМИИ — с 54-го на 47-е. «Гараж» в прошлом году в топ-100 не входил.
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