Минобороны обзаведется собственной киностудией

Министр обороны РФ Сергей Шойгу © Минобороны России

Министерство обороны РФ в ближайшее время создаст киностудию, которая будет выпускать игровые фильмы о современной российской армии.

Об этом объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 26 марта на церемонии вручения премии Минобороны в области культуры и искусства, передает ТАСС.

Министр отметил, что в России снимается мало фильмов о современной армии, хотя, отметил он, достойных картин о войне выходит достаточное количество.

Также Шойгу предложил расширить программу премии Минобороны в области культуры и искусства и рассмотреть возможность проведения армейского кинофестиваля.

Ежегодная премия Министерства обороны РФ в области культуры и искусства была учреждена в 2015 года для поощрения военнослужащих и гражданских лиц за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию россиян, а также за значительный вклад в развитие культуры в ВС РФ.

В этом году премия присуждена в третий раз, церемония вручения прошла в Центральном академическом театр Российской армии в Москве. Как сообщает телеканал «Звезда», премию получили Василий Лановой в номинации «За вклад в развитие культуры», Константин Хабенский и съемочная группа фильма «Собибор» в номинации «Произведение аудиовизуальных искусств», певица Зара в номинации «За активную культурно-шефскую работу».





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