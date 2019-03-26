«Пилигрим» участвует в Дне бездомного человека© «Пилигрим»
Сегодня, 26 марта, онлайн-платформа «Пилигрим» представляет онлайн-премьеру документального фильма Руслана Федотова «Песни для Кита» в рамках Дня бездомного человека – акции солидарности с людьми, оказавшимися на улице.
«Песни для Кита» можно будет бесплатно смотреть на «Пилигриме» до 31 марта.
«Это фильм о бездомной женщине Раде, которая, несмотря ни на что, живет и действует, борясь за свою свободу быть собой. Это кино очень близкой дистанции, захватывающее зрителя неуловимой правдой главной героини. Картина была показана на IDFA, главном мировом фестивале документального кино, в основном конкурсе "Ардокфеста" и на многих других фестивалях», — сообщают организаторы показа.
«После просмотра, — обращаются они к зрителям, — вы можете поддержать деятельность одной из шести организаций, помогающих бездомным».
День бездомного человека ежегодно в последний понедельник марта проводят фонд «Нужна помощь», портал «Такие дела» и благотворительная организация «Ночлежка». Основная задача акции — вынести тему бездомности на общественное обсуждение и показать масштаб проблемы.
Онлайн-показ проходит при поддержке онлайн-кинотеатра Wink
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