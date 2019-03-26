В Москве пройдут XXVI Банные чтения© «Новое литературное обозрение»
29 и 30 марта московское пространство «InLiberty Рассвет» станет площадкой XXVI Банных чтений – международной конференции, организованной журналом «Новое литературное обозрение».
Тема Банных чтений 2019 года — «Между разумом и верой: светская и религиозная культуры в (пост)модерных обществах».
В конференции примут участие исследователи из НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, ИРЛИ РАН, ЕУСПб, Института этнологии и антропологии РАН, Музея антропологии и этнографии РАН, Института философии РАН, Сиднейского, Бременского, Орхусского и Уэслианского университетов, МВШСЭН, Института философии и права Уральского отделения РАН, УрФУ, РАНХиГС, РГГУ и Университета имени Бен-Гуриона.
Расписание:
29 марта
Утреннее заседание (10:00–14:00) — «Духовность» как новая культурная категория
- Боас Хусс. Духовность как новая культурная категория: (пост)модерные трансформации религиозного и секулярного
- Марк Седжвик. Традиционализм как критика (пост)секулярной модерности
- Елена Степанова. Мораль и религия в секулярный век
- Алексей Зыгмонт. Феномен мученичества в западных национализмах XVIII–XX вв.
Дневное заседание (15:00–19:00) — Новые религиозные движения и культы
- Борис Фаликов. Новые религии как пост-секулярный феномен
- Ольга Христофорова. Mind the Gap: плоскоземельцы между экспериментом и воображением
- Александр Панченко. Уфология как религия
- Кэрол М. Кьюсак. Художественная литература и память о «культистском насилии»: харизма, власть и гендер в «Храме народов» Джима Джонса и «Семье» Чарльза Мэнсона
30 марта
Утреннее заседание (10:00–14:00) — Генеалогия постсекулярной эпохи
- Дмитрий Узланер. Четыре генеалогии постсекулярного
- Григорий Юдин. Политическая теология плебисцитаризма
- Виктор Шнирельман. Геополитика, катехон и новый иррационализм
- Сергей Штырков. Между гражданской инициативой и академическим исследованием: практическое религиоведение этнических активистов в Северной Осетии
Дневное заседание (15:00–19:00) — Секулярное/религиозное в (пост)советском контексте
- Виктория Смолкин. Второе крещение Руси? Советский эксперимент между секуляризацией и десекуляризацией
- Анна Соколова. Кремация в раннем СССР: от дискурса к практике
- Николай Митрохин. Религиозность советской интеллигенции в 1950–1980-е годы: попытка систематизации «религиозного возрождения» в СССР до периода перестройки
- Жанна Кормина. Святые и генетика: О причудах некрополитики в эпоху постправды
Вход свободный по предварительной регистрации, адрес пространства «InLiberty Рассвет»: Столярный переулок, д. 3, корп. 1.
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