В Москве пройдут XXVI Банные чтения

29 и 30 марта московское пространство «InLiberty Рассвет» станет площадкой XXVI Банных чтений – международной конференции, организованной журналом «Новое литературное обозрение».

Тема Банных чтений 2019 года — «Между разумом и верой: светская и религиозная культуры в (пост)модерных обществах».

В конференции примут участие исследователи из НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, ИРЛИ РАН, ЕУСПб, Института этнологии и антропологии РАН, Музея антропологии и этнографии РАН, Института философии РАН, Сиднейского, Бременского, Орхусского и Уэслианского университетов, МВШСЭН, Института философии и права Уральского отделения РАН, УрФУ, РАНХиГС, РГГУ и Университета имени Бен-Гуриона.

Расписание:

29 марта

Утреннее заседание (10:00–14:00) — «Духовность» как новая культурная категория

Дневное заседание (15:00–19:00) — Новые религиозные движения и культы

30 марта

Утреннее заседание (10:00–14:00) — Генеалогия постсекулярной эпохи

Дневное заседание (15:00–19:00) — Секулярное/религиозное в (пост)советском контексте

Вход свободный по предварительной регистрации, адрес пространства «InLiberty Рассвет»: Столярный переулок, д. 3, корп. 1.





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