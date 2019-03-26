Фестиваль английской музыки начинается в ГМИИ

© Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

С 27 марта по 25 апреля в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) пройдет фестиваль английской музыки к выставке «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа».

В программе фестиваля три концерта:

27 марта — «Mad songs»

21 апреля — «B like Britannia»

25 апреля — «Brave New World»

В Итальянском дворике ГМИИ выступят певцы Маркус Фарнсворт (Великобритания), Уильям Тауэрс (Великобритания), Юлия Микконен (Австрия) и Алиса Тен (Россия), фортепианный дуэт Людмилы Берлинской (Россия) и Артура Анселя (Франция), Московский ансамбль современной музыки (Россия), клавесинистка Ольга Филиппова (Россия) и инструментальный ансамбль под руководством скрипача Романа Минца (Россия).

Выставка «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа» проходит в ГМИИ до 19 мая. На ней представлены 80 произведений живописи и графики из собрания лондонской галереи Тейт — работы Франка Ауэрбаха, Фрэнсиса Бэкона, Рона Б. Китая, Леона Коссофа, Люсьена Фрейда, Майкла Эндрюса, Юэна Аглоу, Дэвида Бомберга, Уильяма Колдстрима и Паулы Регу.

Фестиваль является частью Года музыки Великобритании и России 2019, проводимого Отделом культуры и образования Посольства Великобритании в Москве





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