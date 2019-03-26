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Награжден лучший спектакль года в Москве

News_detailed_pictureСцена из спектакля «Старый дом»© Олеся Хороших / «Золотая маска»

25 марта в Театральном центре Союза театральных деятелей России (СТД РФ) «На Страстном» прошла церемония награждения лауреатов ежегодной премии СТД РФ «Гвоздь сезона». Главный приз – «Большой хрустальный гвоздь» лучшему московскому спектаклю сезона – присужден спектаклю «Старый дом», поставленному Владимиром Панковым в Центре драматургии и режиссуры.

Об этом сообщает ТАСС.

Премьера «Старого дома» состоялась в сентябре 2017 года. Спектакль, в котором заняты артисты нескольких поколений — от именитых мастеров сцены, таких как Елена Яковлева и Елена Шанина, до юных студентов ГИТИСа — поставлен по пьесе одного из основателей Центра драматургии и режиссуры Алексея Казанцева.

«Центр драматургии и режиссуры жив — свидетельством тому "Старый дом", получивший "Хрустальный гвоздь", — сказал Владимир Панков, получая награду. — В театре очень важен дух, который, я надеюсь, мы сумели сохранить в нашем "Старом доме"».

В число спектаклей-финалистов, обладателей «Маленького хрустального гвоздя», в этом году также вошли:

  • «Кинастон» — Театр Олега Табакова, реж. Евгений Писарев;
  • «Вариации тайны» — Московский театр юного зрителя, реж. Кама Гинкас;
  • «Влюбленный Шекспир» — Московский драматический театр имени А.С. Пушкина, реж. Евгений Писарев;
  • «Турандот» — Центральный театр кукол имени С.В. Образцова, реж. Борис Константинов.

Премия «Гвоздь сезона» ежегодно присуждается лучшим спектаклям, созданным в театрах Москвы. По итогам сезона экспертный совет премии формирует список из пяти финалистов, которые становятся лауреатами премии. Обладателя главного приза выбирает жюри во главе с председателем СТД РФ Александром Калягиным.

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