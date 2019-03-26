Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов© Росмолодежь / «ВКонтакте»
Согласно постановлению правительства РФ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) теперь имеет право принимать решение о блокировке сайтов.
Как сообщает «Медиазона», постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Оно вносит изменения в постановление правительства от 26 октября 2012 года о едином реестре запрещенных сайтов, согласно которому право принимать решения о блокировке имели МВД, Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба, Росалкогольрегулирование и Роскомнадзор.
В новом постановлении, датированном 21 марта 2019 года, говорится, что Росмолодежь может требовать блокировки сайтов с информацией, «направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц».
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