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Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов

News_detailed_picture© Росмолодежь / «ВКонтакте»

Согласно постановлению правительства РФ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) теперь имеет право принимать решение о блокировке сайтов.

Как сообщает «Медиазона», постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Оно вносит изменения в постановление правительства от 26 октября 2012 года о едином реестре запрещенных сайтов, согласно которому право принимать решения о блокировке имели МВД, Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба, Росалкогольрегулирование и Роскомнадзор.

В новом постановлении, датированном 21 марта 2019 года, говорится, что Росмолодежь может требовать блокировки сайтов с информацией, «направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц».

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