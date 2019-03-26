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Объявлен открытый конкурс на должность директора Нукусского музея

News_detailed_pictureАлександр Волков. Караван. 1926© Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого, Нукус

До 25 апреля принимаются завяки на участие в открытый международный конкурс на должность директора Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого в городе Нукусе.

Конкурс проводят Министерство культуры и Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан. C условиями конкурса можно озакомиться на сайте фонда.

Как сообщают организаторы, кандидат на должность директора музея должен обладать знанием музейного дела и опытом проектного управления, в том числе планирования, администрирования, бюджетирования и публичной репрезентации. Также кандидату необ ходимо иметь опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет.

Экспертный совет конкурса:

  • Бахтиер Сайфуллаев (председатель), министр культуры Республики Узбекистан;
  • Жан-Луи Андраль, директор Музея Пикассо, Антибы;
  • Мариника Бабаназарова, историк искусства, бывший директор Государственного музея искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого, Нукус;
  • Мария дель Пилар Альварес-Ласо, исполняющая обязанности главы представительства ЮНЕСКО в Узбекистане;
  • Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи, Москва.

К 25 апреля экспертный совет завершит отбор кандидатов для участия в заключительном этапе конкурса. 20–24 мая пройдут собеседования с кандидатами в Нукусе, победитель конкурса будет назван 25 мая.

Музей в Нукусе, столице Республики Каракалпакстан в Узбекистане, основан в 1966 году и назван именем своего создателя, археолога, этнографа и художника Игоря Савицкого (1915–1984). Савицкий приехал в Каракалпакию из Москвы в 1950 году в составе Хорезмской археолого-этнографической экспедиции и остался в Нукусе навсегда, занявшись коллекционированием.

Собранная Савицким коллекция археологических артефактов Древнего Хорезма, а также предметов быта и декоративно-прикладного искусства Каракалпакстана насчитывает около 80 тысяч единиц хранения. Помимо этого он собирал искусство периода авангарда и модернизма — как местных, узбекских художников, так и произведения со всего Советского Союза.

Нукусское собрание советского искусства этой эпохи — живопись, графика и скульптура 1920-х — 1960-х годов, в том числе работы Любови Поповой, Роберта Фалька, Александра Осмеркина, Соломона Никритина, Петра Соколова, Михаила Курзина, Александра Волкова, Усто Мумина, Виктора Уфимцева, Василия Лысенко, Алексея Исупова, Оганеса Татевосяна, Нины и Надежды Кашиных, Урала Тансыкбаева, Алисы Порет, — а также архивы отдельных авторов, сегодня считается вторым в мире по объему и значимости после собрания Государственного Русского музея.

Всего собрание музея насчитывает 99 774 единицы хранения.

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