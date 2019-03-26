Оцифровано полное собрание сочинений Чайковского© Международный благотворительный фонд П.И. Чайковского
На сайте Международного благотворительного фонда П.И. Чайковского размещены в открытом доступе тексты всех музыкальных сочинений композитора.
Электронный каталог создан на основе фундаментального 63-томного полного собрания сочинений Чайковского, выпущенного в 1940–1990 годах издательством «Музыка».
«Завершение работы над электронной версией полного собрания сочинений Чайковского, в течение нескольких лет осуществляемой издательством вместе с фондом, позволило реализовать проект, значение которого трудно переоценить. Важно, что полное собрание сочинений появилось в открытом доступе, и отныне им могут пользоваться все профессионалы и любители музыки», — цитирует ТАСС президента фонда и гендиректора издательства «Музыка» Марка Зильберквита.
Он также рассказал, что при подготовке электронной версии были составлены комментарии некоторых неточностей текстов с позиции сегодняшнего дня. Специалисты пересмотрели все страницы 63 томов собрания сочинений и по мере необходимости провели их реставрацию в электронном виде.
Для быстрого поиска оцифрованный вариант снабжен алфавитным указателем сочинений.
По словам Марка Зильберквита, англоязычный вариант собрания сочинений Чайковского будет создан уже в 2019 году.
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