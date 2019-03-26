Вангелис Андреопулос прочитает курс лекций в Москве

© Vangelis Andreopoulos / Facebook

С 26 марта по 16 апреля в Гостином дворе в Москве объединение «Манеж» представит курс лекций греческого художника Вангелиса Андреопулоса «Рисунок – цвет – композиция: от Джотто до школы Баухаус».

Как сообщает сайт «Манежа», в рамках курса лектор расскажет, как использование таких выразительных средств, как рисунок, композиция и цвет, менялось на протяжении разных эпох, как эти изменения повлияли на историю искусства и на формирование эстетических взглядов.

Расписание:

26 марта в 20:00 — «Завоевание реальности»: человек и природа в произведениях великих мастеров Ренессанса;

2 апреля в 20:00 — «Сила театральности»: Драматизм Барокко и Золотой Век голландской живописи;

9 апреля в 20:00 — «Рожденные революцией»: художник и его произведение в движении к модернизму;

16 апреля в 20:00 — «Новая эстетика и функциональность»: от школы Баухаус к современной концепции творчества.

Вангелис Андреопулос — художник, иллюстратор, мастер гравюры, фотограф. Окончил Афинскую высшую школу изящных искусств, прошел курс обучения живописи и гравюре в Королевской академии искусств в Гааге. Его работы выставлялись на персональных и групповых выставках, а в 2011 году он демонстрировал их на международном салоне Art en capital — Société Des Artistes Indépendants в Гран-Пале в Париже. Работы художника находятся в частных собраниях коллекционеров искусства в Греции, Бельгии, Люксембурге, России, Канаде.

В 2000–2017 годах Андреопулос преподавал рисунок и живопись в Афинской школе дизайна «Акто», филиале Middlesex University of London в Греции, в 2013–2016 годах — на образовательных программах для взрослых Hellenic American Educational Foundation, на программах обучения художественной фотографии, а также обработки фотографии с использованием Adobe Photoshop и Adobe Lightroom. С 2017 года живет в Москве, преподает живопись и рисунок в Британской высшей школы дизайна, сотрудничает с московскими художественными галереями.





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