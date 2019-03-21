Умер Петр Зайченко

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Сегодня 21 марта, в Волгограде в возрасте 75 лет умер российский актер Петр Зайченко.

Об этом сообщает ТАСС.

Петр Петрович Зайченко родился в 1943 году в селе Кайсацкое Кайсацкого района Сталинградской области (ныне Палласовский район Волгоградской области), окончил Театральное училище имени И. Слонова в Саратове, в 1971 стал актером Волгоградского театра имени М. Горького.

В 1983 году дебютировал в кино, сыграв одну из главных ролей в фильме «Парад планет» Вадима Абдрашитова. В 1986 году снялся в другом его фильме, «Плюмбум, или Опасная игра». Самой известной киноработой Петра Зайченко стала роль таксиста в картине «Такси-блюз» (1990) Павла Лунгина.

Фильмография актера насчитывает более 50 фильмов и сериалов, среди которых «Мусульманин» (1995) Владимира Хотиненко, «Сибирь. Монамур» (2011) Славы Росса и «Дом» (2011) Олега Погодина, сериалы «Дальнобойщики» (2001), «Участок» (2003) и «София» (2016).

Лауреат многих профессиональных наград, заслуженный артист РФ (1998).





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